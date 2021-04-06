Москва, 6 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об участии иностранных агентов в выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Расширяется перечень российских организаций, которым запрещено участвовать в выборах: кроме НКО — иностранных агентов туда попали общественные объединения без образования юридического лица и СМИ, признанные «иностранными агентами».

Вводится понятие «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» — кандидат, который в период, составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов или в период избирательной кампании на соответствующих выборах входил в состав НКО-иноагента, возглавлял СМИ-иноагент, сам являлся физлицом-иноагентом.

Одновременно вводится понятие кандидат-иноагент, то есть кандидат, включенный в перечень Минюста в качестве физлица-иноагента.

Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, как и в сетевых изданиях и в СМИ.

Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах, следует из документов.

В агитационных материалах такая информация также публикуется, и она «должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15% от площади (объема) агитационного материала».

Выступление кандидата-иноагента должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, следует из поправок.

Одновременно устанавливается, что если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом, имелась или имеется судимость, то это указывается в подписном листе после отчества кандидата.

Часть поправок касается и избирательных фондов кандидатов. В частности, желающие пожертвовать на избирательную компанию иностранные агенты будут обязаны указывать свой статус. При этом кандидат освобождается от ответственности за то, что принимает деньги от иноагентов.

Поправками также запрещается незарегистрированным общественным объединениям, иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, а также российским юрлицам, учрежденным такими иностранным СМИ, осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.