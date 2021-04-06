Вашингтон, 6 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Аукционная компания Mecum в США с 14 по 22 мая выставит на торги гоночный автомобиль Porsche 928, способный легко разогнаться до 377 км/ч. Об этом сообщается на сайте Silodrome.

Cybergötti Автомобиль Porsche 928

Мощность выставляемого на торги авто равна 1114 л. с. Спортивное купе, выпущенное в 1978 году, может разогнаться до 377 км/ч, что делает его самым быстрым представителем семейства 928.

Под капотом модели функционирует модернизированный силовой агрегат V8 объёмом 6,54 литра производительностью 1114 л. с. (1296 Нм). Мотор имеет: нагнетатель Vortech, нестандартные распределительные валы, а также сильно переработанный клапанный механизм и систему управления TecGT.

В качестве трансмиссии у машины шестискоростная механическая коробка передач с дифференциалом повышенного трения Getrag.

Также автомобиль может похвастаться двойными регулируемыми амортизаторами на каждом углу и настраиваемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.

Ранее на аукционе Seibel's Auto в США был выставлен на продажу кроссоверный лимузин Ford, созданный на основе полноразмерного кроссовера Ford Explorer. Под капотом автомобиля мотор EcoBoost V6 от Ford объёмом 3,5 л максимальной мощностью 365 «лошадей».

Читайте также: Обнародованы снимки самого миниатюрного кроссовера Hyundai