Иркутск, , 13:02 — REGNUM На территории пяти муниципальных образований Иркутской области в промышленную эксплуатацию введена система аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Как сообщает 6 апреля пресс-служба областного правительства, она объединяет в общее информационное поле единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), комплексную систему мониторинга, а также — интегрированные ведомственные системы безопасности и Систему «112».

"Внедрение Системы АПК «Безопасный город» позволит оптимизировать работу муниципальных ЕДДС, снизит расходы на содержание разрозненных информационных центров. Кроме того, мы сможем прогнозировать возникновение кризисных ситуаций и происшествий, координировать действия экстренных оперативных служб и минимизировать время реагирования на ЧС», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Пилотными муниципальными образованиями стали Ангарский городской округ, город Братск, Братский, Киренский и Тайшетский районы.

Напомним, проектные, пуско-наладочные работы и разработка специализированного программного обеспечения велись с 2017 года. Их стоимость по контракту составила порядка 1,2 млрд рублей.