Пермь, , 13:01 — REGNUM В Пермском крае студентам медицинских колледжей, которые заключают договор о целевом обучении, могут повысить стипендию. Соответствующий законопроект поступил в Заксобрание региона и планируется к рассмотрению в апреле. Его инициатором стал губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-центр краевого парламента.

Для студентов ссузов предлагается установить ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, в регионе отмечено снижение численности средних медицинских работников. В 2020 году обеспеченность средним медперсоналом составила 78,3 на 10 тысяч населения (в 2017 году — 84). Кроме этого, в колледжи поступают студенты 15−16 лет, из-за возраста во время обучения они не имеют возможности устроиться на официальную работу.

Авторы законопроекта считают, что предложенная финансовая мера позволит привлечь абитуриентов и студентов медколледжей к целевому обучению с последующим трудоустройством в учреждениях здравоохранения на территории Прикамья, а денежные выплаты станут поддержкой для обучающихся.