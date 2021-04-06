Вашингтон, 6 апреля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Большинство американских избирателей возлагает ответственность за нынешний кризис с мигрантами на администрацию президента Джо Байдена, нежели винит в нем его предшественника Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на данные опроса общественного мнения The Hill.

U.S. Army Национальные гвардейцы на мексиканской границе

Как показал опрос общественного мнения, проведенный изданием совместно с компанией HarrisX, 44% респондентов возложили ответственность за происходящие на границе с Мекской процессы на Байдена, тогда как Трампа в этом обвинили лишь 28% респондентов.

При этом 20% американских избирателей считают, что оба политика несут одинаковую ответственность за происходящее на границе.

Семьдесят три процента респондентов-республиканцев заявили, что бремя ответственности лежит на нынешней демократической администрации, это же мнение разделяют 38% независимых кандидатов. В свою очередь, 46% респондентов-демократов заявили, что ответственность лежит на администрации Трампа.