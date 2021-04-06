Москва, 6 апреля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Фьючерсы на нефть в последние сутки заметались, успев побывать 5 апреля и выше $64,50 за баррель Brent по июньским контрактам, и резко опуститься до $61.25 под вечер, и вновь вернуться в район $63 за «бочку», заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

(сс) John Hill Добыча нефти

«Формально новостные агентства передали, что оперативно подешеветь нефть заставили слухи о возможных конструктивных переговорах между США и Ираном по ядерной сделке.

В теории переговорный процесс действительно мог бы снять с важной ближневосточной страны-экспортера эмбарго на поставки и в перспективе полутора-двух лет вызвать увеличение предложения на величину вплоть до 2 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в Иране упала официально с 3,55 млн баррелей в сутки в 2018 году до менее чем 2 млн баррелей в сутки к 2020 году, по информации S&P Global Platts.

Представители США якобы подтвердили вчера, что примут участие во встрече совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению в Вене 6 апреля.

Однако Иран уже не раз отказывался от любых подобных контактов, если только предварительным условием «на берегу» не станет превентивное снятие американцами антииранских санкций.

Предположить, что рынки всерьёз готовы верить в такую перспективу, сложно, а Иран, очевидно, не готов жертвовать своей ядерной программой, беря на себя обязательства на несколько лет вперёд: за это время и администрация в США может смениться, а вместе с ней и весь вектор американской политики по отношению к Ирану, как это уже было при Трампе.

Поэтому повышенная подвижность цен на чёрное золото, вероятно, связана с более прозаической причиной: крупнейшие нефтетрейдеры пока просто не в силах чётко определиться с направлением: как именно им реагировать в итоге на договорённости ОПЕК+ от 1 апреля об увеличении добычи.

Объёмы извлекаемого из недр топлива прибавятся с мая на 350 тыс. баррелей в сутки, затем ещё на столько же в июне и дополнительно на 440 тыс. баррелей в сутки, начиная с июля. Это может давить на цены и добавить аргументов лагерю скептиков, которых немало.

Но с другой стороны, страны-экспортёры всего лишь планируют наконец-то выйти на уровни производства, которых они планировали достичь ещё в январе. А теперь это происходит с задержкой в полгода, да ещё и с оговоркой, что участники соглашения оставляют за собой возможности замедлить наращивание добычи или даже вернуться к прежним квотам, если они увидят, что спрос восстанавливается не так быстро, как они рассчитывают.

Нет сомнений, что ОПЕК+ легко может отыграть обратно, если условия ухудшатся. А пока что решимость ОПЕК+ понемногу начать увеличивать добычу указывает прежде всего на их уверенность: спрос скоро восстановится.

Об этом свидетельствуют и сообщения из Саудовской Аравии, что госкомпания Saudi Aramco уже готова убрать скидку для азиатских покупателей и поднять с мая цены снова на $0,2−0,5 за баррель.

На уровнях спроса в ближайшие месяцы, очевидно, и будет фокусироваться рынок, но свежая информация по уровню поставок будет приходить на рынки постепенно, а пока что рынок может долго искать «истину» в процессе то резких, то неторопливых колебаний — вероятно, по-прежнему в диапазоне от $60 до $65 за баррель Brent», — считает эксперт.

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