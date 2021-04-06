Владимир, , 13:00 — REGNUM Во Владимирской области 6 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 394 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 488 пациентов, в том числе 75 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1018 человек.