Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Канадский экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом 6 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Софию Джонсон, заместителя директора программы экономических исследований Колумбийского университета, в котором Манделл занимал должность почетного профессора.

Роберт Манделл (сс) Economicforum

Экономист является создателем теории «оптимальной валютной зоны», положения которой использовались во время формирования единого валютного пространства Евросоюза. Также в 1999 году Манделл лауреатом Нобелевской премии по экономике.

При этом он за время своей карьеры был консультантом ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка, а кроме того, правительств США, Канады, Китая и стран Латинской Америки.

Также идеями Манделла, который являлся сторонником открытых рынков, свободной торговли и ограниченного участия государства в экономике, пользовался во время выстраивания своей экономической политики президент США Рональд Рейган.