Ставрополь, , 12:59 — REGNUM В Ставропольском крае произошли кадровые изменения в одном из крупнейших вузов региона — назначен новый руководитель медицинской академии. Исполняющим обязанности ректора стал бывший министр здравоохранения края Виктор Мажаров, сообщили в вузе.

Напомним, Мажаров руководил минздравом Ставрополья в течение 11 лет — с 2009 по 2020 год. После отставки он стал проректором Ставропольского государственного медицинского университета, заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения. На должность и.о. ректора он назначен с 1 апреля 2021 года.

Известно, что Виктор Мажаров — уроженец села Петропавловское Ставропольского края. Ему 61 год. Он окончил вуз, в котором теперь назначен ректором, по специальности «ортопедия»