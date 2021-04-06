Санкт-Петербург, 6 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин выразил недовольство слишком мягким, по его мнению, приговором суда в Санкт-Петербурге в отношении уроженца Архангельска, осужденного за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

За применение силы в отношении троих сотрудников полиции Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга Артем Попов признан виновным и приговорен условному лишению свободы сроком на 1,5 года с испытательным сроком 2 года. Свою вину в ходе суда он признал. Ранее условный срок по той же статье 318 УК РФ получил еще один участник уличных акций. Суд учел, что он является многодетным отцом.

В СКР настаивают на том, что «в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг».

«Такие судебные решения, вызывающие вопросы о соразмерности ответственности совершенному преступлению в отношении стражей правопорядка, попали в поле зрения председателя Следственного комитета. Не исключено, что подобная практика может порождать сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым подобным прецедентам», — говорится в заявлении на сайте СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание судебного решения в отношении Попова и представить доклад о наличии оснований для рассмотрения вопроса об инициировании обжалования приговора.

Отметим, что еще один обвиняемый в насилии против полицейских на уличных акциях в Петербурге получил реальный срок. 31 марта Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил подсудимого Евгения Туганкова к наказанию в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимый признал свою вину.