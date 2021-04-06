Самара, , 13:23 — REGNUM Свыше 80% призывников в Самарской области готовы к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на пресс-конференции с военным комиссаром региона Алексеем Вдовиным.

Пресс-служба ведомства передает слова Вдовина, который сообщил, что весной 2021 года в области планируют призвать на военную службу свыше 2,9 тысяч человек: будут работать 46 призывных комиссий.

«В весенне-летний призыв Вооруженные силы, другие войска будут сформированы более чем 90 воинских команд, 1 авиаборт, 1 воинский эшелон. В армию пойдут более 100 призывников, прошедших подготовку военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В ВДВ отправятся 16 граждан, подготовленные по программе «водитель-парашютист» в автошколах ДОСААФ России и на аэродроме «Бобровка», — передает слова Вдовина пресс-служба регионального правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре врача — хирурга военно-врачебной комиссии военного комиссариата заподозрили в получении взяток.