Москва, , 13:05 — REGNUM Противодействие неравномерному восстановлению экономик разных стран на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавируса, обсудят руководители финансовых ведомств и центральных банков государств Группы двадцати (G20). Конференция пройдёт 7 апреля в формате онлайн, сообщает 6 апреля агентство Reuters.

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Источник агентства рассказал, что участники G20 призовут не ослаблять преждевременно меры по стимулированию экономики, а также рассмотрят вопросы оказания помощи бедным государствам, имеющим долги.

Некоторые государства не могут выйти из возникшего кризиса, и G20 — лучшая площадка для обсуждений и поиска решений. Одни экономики хорошо развитваются, а дургие отстают, и это омрачает перспективы мировой экономики, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила о сильнейшем спаде в мировой экономике за последние 150 лет, особенно заметном в 170 странах.

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