Красногорск, , 14:24 — REGNUM Угрозы масштабных подтоплений в период паводка на территории Подмосковья нет. Об этом 6 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Тем не менее глава Подмосковья поручил следить за ситуацией в местах, где есть риск подтоплений во время весеннего половодья.

«У нас критических угроз подтопления нет. Вместе с тем обращаю внимание на традиционные территории, такие как Домодедово, Луховицы, Раменское», — сказал Воробьев.

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