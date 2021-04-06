Красногорск, 6 апреля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Угрозы масштабных подтоплений в период паводка на территории Подмосковья нет. Об этом 6 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Гюстав Луазо. Лёд на реке Уаза. 1914

Тем не менее глава Подмосковья поручил следить за ситуацией в местах, где есть риск подтоплений во время весеннего половодья.

«У нас критических угроз подтопления нет. Вместе с тем обращаю внимание на традиционные территории, такие как Домодедово, Луховицы, Раменское», — сказал Воробьев.