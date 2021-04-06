Липецк, , 12:56 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 6 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего в регионе скончались 556 человек.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 955 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлен 81 новый носитель коронавируса