Нью-Дели, , 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал главе МИД Индии Субраманияму Джайшанкару устное послание президента России Владимира Путина на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил 6 апреля в ходе совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой.

Российский министр подчеркнул, что в ходе переговоров они уделили большое вниманием вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

«Имею в виду визит президента РФ в Индию, — уточнил Лавров. — Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам».

Лавров добавил, что пригласил главу МИД Индии посетить с ответным визитом Российскую Федерацию.

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«Рассчитываю, что это произойдет в обозримом будущем», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Индии. Нью-Дели стал первым пунктом в турне главы МИД РФ по трём странам Азии. Далее он отправится в Пакистан.

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