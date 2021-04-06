Лавров передал послание от Путина премьер-министру Индии
Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал главе МИД Индии Субраманияму Джайшанкару устное послание президента России Владимира Путина на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил 6 апреля в ходе совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой.
Российский министр подчеркнул, что в ходе переговоров они уделили большое вниманием вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.
Лавров добавил, что пригласил главу МИД Индии посетить с ответным визитом Российскую Федерацию.
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Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Индии. Нью-Дели стал первым пунктом в турне главы МИД РФ по трём странам Азии. Далее он отправится в Пакистан.