Юрга, Кемеровская область, , 12:55 — REGNUM Выведенная в отдельное предприятие ТЭЦ Юрги, принадлежащая обанкроченному ООО «Юргинский машзавод», получила многомиллионный иск от кредитора. Претензии шахты арбитраж Кемеровской области рассмотрит 12 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

ТЭЦ Юрга Ako.ru

ООО «Шахта Грамотеинская» потребовало взыскать с ООО «Юргинская ТЭЦ» 122 519 694,51 рубля долга. Иск подан 1 апреля 2021 года, а 5 апреля дело приняла к производству судья Камышова.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Юргинская ТЭЦ» создано в апреле 2019 года в моногороде Юрга для производства электроэнергии. Директор — Сергей Рузаев. Владелец — обанкроченное ООО «Юргинский машиностроительный завод», на 90% принадлежащее ООО «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех».

Напомним, осенью 2020 года стало известно о прекращении хозяйственной деятельности машзавода. Тогда же сообщалось, что около 70% коллектива (порядка 800 человек) будут уволены. На сегодня «Юргинский машзавод» — банкрот с крупными долгами. Чтобы избежать проблем с теплоснабжением моногорода, ТЭЦ была выведена в отдельное юрлицо.

Работников уволить, завод остановить: что происходит у «Ростеха» в Кузбассе