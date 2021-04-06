Екатеринбург, 6 апреля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Тренировка прошла утром 6 апреля 2021 года. В ходе репетиции были впервые показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр». Возглавил парадную колонну танк Т-34.

Всего в рамках тренировки было задействовано более 100 единиц боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году генеральная репетиция парада впервые пройдёт днём (7 мая).