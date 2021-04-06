Воронеж, 6 апреля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Отказаться от традиции покупать, чтобы затем выпустить, диких птиц на православный праздник Благовещенье просят экологи, об этом 6 апреля сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Голубь

«Ежегодно 7 апреля возле многих воронежских храмов появляются браконьеры, которые предлагают людям купить птицу и выпустить ее на волю — якобы по церковной традиции. На самом деле в традициях церкви — выпускать на Благовещение домашних голубей, которые знают дорогу домой и через несколько минут возвращаются на голубятню», — напоминают в департаменте.

Большинство птиц, пойманных в дикой природе, гибнут ещё до продажи: часто их не кормят и не поят, у птиц атрофируется грудная мускулатура, нарушается обмен веществ, обтрепывается и ломается перо. Те, что сумеют дожить до продажи, на воле не могут добраться до мест обитания и гибнут в городе.

«Чем меньше будет спрос на птиц, тем скорее этот бизнес, наносящий урон экосистеме, сойдет на нет», — говорят в департаменте экологии.

Как отмечает ИА REGNUM, перед воронежскими храмами в Благовещенье ежегодно скапливаются торговцы живым товаром — дикими птицами, такими, как щеглы, зяблики, овсянки, зеленушки, снегири. Ежегодно экологи просят не покупать у браконьеров диких птиц, и ежегодно же сотни обитателей дикой природы гибнет в городе.