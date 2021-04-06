Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Несмотря на то, что украинские власти нарушают все минские договоренности, страны Запада продолжают их поддерживать. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Как отметил Лавров, западные коллеги продолжают придерживаться мнения, что необходимо всемерно поддерживать украинскую власть даже при ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях.

«Когда многократно президент (Украины Владимир) Зеленский, и те, кто отвечает за работу нормандском формате и контактной группе по Донбассу, постоянно заявляют о том, что Минские соглашения нужны только для того, чтобы сохранять санкции Запада против России, либо требуют их пересмотра, либо предлагают нарушать согласованные форматы, приглашать откровенно проукраинских представителей в нормандский формат и в контактную группу. Всё это прискорбно», — добавил он.

Также глава российского МИД отметил, что страны Запада никаким образом не реагируют на такие заявления Киева, хотя очевидные нарушения им всех минских договоренностей налицо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не собирается давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине.