Ярославль, 6 апреля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы обратятся в Госдуму России с просьбой исключить двойные платежи за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Мусоровоз

Такой вопрос поставил на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы депутат Валерий Байло.

«Ни для кого не секрет, что граждане в настоящий момент сталкиваются с двойными платежами за вывоз мусора при наличии двух или более объектов недвижимости. На самом деле взимание двойных, тройных и так далее платежей — законно. Пунктом 11 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение в коммунальные услуги. Постановлением Правительства установлено, что размер платы за оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами рассчитывается из числа постоянно и временно проживающих в жилом помещении. При отсутствии проживающих объём платы рассчитывается из количества собственников такого помещения», — рассказал в своём выступлении Валерий Байло.

По словам Байло, ярославцы пробовали судиться с региональным оператором по обращению с отходами ООО «Хартия». Но даже если районный суд вставал на сторону жителей, областной суд признавал правоту «Хартии». Депутат считает, что нормативные документы противоречат здравому смыслу.

«Очевидно, что человек производит мусор по месту фактического нахождения и не может производить мусор сразу в нескольких местах. Если у человека в собственности два и более объекта недвижимости — возникает двойная, тройная и т.д. оплата за вывоз ТКО. Такой подход федерального законодательства представляется несправедливым. Мусора нет — а оплату мы производим», — рассказал депутат.

Валерий Байло предложил провести депутатские слушания по этому и другим проблемным вопросам мусорной реформы. Другие депутаты не поддержали идею слушаний и поручили Байло подготовить обращение в Госдуму России по этому вопросу.

Ярославцы предложат Госдуме внести изменения в Жилищный кодекс, чтобы исключить повторное взимание платы за одну услугу.