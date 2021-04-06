Курск, 6 апреля 2021, 12:51 — REGNUM В Курской области по состоянию на 6 апреля зарегистрирован 601 летальный случай среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 380 пациентов, в том числе 104 — за последние сутки.
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