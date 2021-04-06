Белгород, , 12:55 — REGNUM В Белгородской области 87 носителей коронавируса выявлены 6 апреля, это на три случая заражения больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждена смерть от COVID-19 трёх мужчин, в том числе жителя Курской области. На вакцинацию подано ещё 6703 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего в Белгородской области подтверждён 34 791 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 30 643 человека, в том числе 29 пациентов выписаны за минувшие сутки. Продолжают лечение в стационарах 908 человек из них 21 в тяжёлом состоянии на ИВЛ, амбулаторных пациентов — 2664, на самоизоляции находятся 9496 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 576 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 подано 134 856 заявок. Завершили иммунизацию 97 554 добровольца.