Красноярск, , 12:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 3223 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в крае выявлено 67 516 носителей SARS-CoV-2, выздоровел 62 491 человек.

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