Курск, , 12:50 — REGNUM В Курской области 6 апреля зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 34 тыс. 571 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 380 пациентов, в том числе 104 — за последние сутки. Скончался 601 человек.