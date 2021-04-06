Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM Использование бумажных журналов позволяет медикам ускорить процесс вакцинации населения против коронавируса. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

В ведомстве отметили, что в республике наблюдается большой наплав граждан, желающих получить прививку. Медицинские работники обязаны уточнить персональные данные.

«Чтобы ускорить процесс и не заставлять граждан ждать, запись может вестись в журнал», — сообщили в минздраве. В ведомстве добавили, что все данные будут перенесены в электронную базу для создания паспорта вакцинации.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что электронный паспорт вакцинации доступен в приложении «Электронное правительство».