Москва, 6 апреля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. На открытии сессии 6 апреля рубль в моменте отметился на минимумах середины ноября, после чего перешел к восстановлению, в итоге вернувшись в зону уровней закрытия 2 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Доллар отступил от зоны 76,60 руб., хотя к концу торгов смог вернуться выше 76 руб. Пара евро/рубль растёт третий день подряд, закрывшись на психологической отметке 90 руб., где и удерживается сегодня.

Отечественная валюта повела себя неоднозначно, что говорит об ощутимом влиянии поведения ее конкурентов. 5 апреля доллар дал слабину и умеренно скорректировался практически повсеместно, что и дало рублю возможность отойти от новых минимумов.

В остальном риски для «россиянина» сохраняются, причем не только со стороны геополитики, но и в контексте нефтяного рынка, где цены ведут себя нестабильно и уже в который раз привлекают продажи на более или менее внятных попытках развития восходящего импульса.

В качестве небольшого позитивного фактора для рубля можно привести новость о том, что президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Сегодня доллар стабилен, а подъем нефти застопорился. Соответственно, у рубля шансов на рост по-прежнему мало.

В паре доллар/рубль теперь ближайшим ориентиром выступают вышеупомянутые максимумы в районе 76,60 руб., а задача евро — подтвердить пробой уровня 90 руб.», — считает эксперт.

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