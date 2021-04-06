Таллин, , 12:48 — REGNUM При наличии политической воли жизнь пенсионеров Эстонии можно улучшить кардинальным образом, однако власти страны не демонстрируют такого желания. Об этом главный редактор издания мэрии Таллина «Столица» Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил про рекордные военные расходы страны, а также на раздутые, по его мнению, штаты чиновников. «Когда нам говорят, что на достойную пенсию у государства не хватает средств, я вспоминаю не только про непомерные расходы на оборону. В Эстонии на каждые 52 налогоплательщика приходится один чиновник», — отметил он.

Чаплыгин напомнил, что в куда более богатой Германии на одного чиновника приходится 163 человека. «Так что деньги для пенсионеров есть, нужна лишь политическая воля, чтобы изменить ситуацию», — заключил он.

По данным Департамента статистики Евросоюза Евростат, Эстония — вторая поле Болгарии среди стран-членов ЕС по бедности среди пенсионеров. Доходы каждого второго жителя старше 65 лет находятся на уровне и ниже прожиточного минимума. Многие из них не могут позволить себе не только досуг или медицинские услуги, но и продукты питания без скидок.