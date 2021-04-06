Сеул, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, в Южной Корее вступили в силу поправки в закон о 52-часовой рабочей неделе. Об этом сообщает DongA Ilbo.

Период гибкого графика работы на предприятиях малого и среднего бизнеса увеличен с трёх до шести месяцев.

Данная система позволяет работодателям соблюдать правило 52-часовой рабочей недели, увеличивая часы работы в более загруженные дни за счёт уменьшении рабочих часов в дни с минимальной загруженностью.

Напомним, что система 52-часовой рабочей недели в стране впервые была введена в 2018 году. Данная система применяется к сотрудникам компаний, штат которых составляет более 50 человек.

Внедрение системы для малого и среднего бизнеса в Южной Корее должно было состояться в 2020 году, однако оно неоднократно откладывалось.