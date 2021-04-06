Махачкала, , 12:48 — REGNUM В Дагестане из-за сильного ветра, вызвавшего аварии на линиях электропередачи, остались без света почти 145 тыс. жителей. Энергоснабжение прервано в 48 населенных пунктах, сообщили 6 апреля в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

«По данным на 08:00, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населенных пунктах (около 40 800 человек). <…> Максимально без электроснабжения оставались около 144,5 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Всего к работам по восстановлению электроснабжения привлечены 65 бригад энергетиков в составе которых 202 специалиста. Электрики переведены на особый режим работы.

Напомним, с ночи 6 апреля в ряде районов Дагестана наблюдается сильный ветер, порывы которого достигают 25 м/с.

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