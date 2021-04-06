Красногорск, , 12:50 — REGNUM Проверку газового оборудования необходимо примерно в каждом десятом многоквартирном доме Подмосковья. Такую задачу 6 апреля поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«11% МКД (многоквартирных домов — прим. ИА REGNUM) — процент кажется не большим, но количество домов значительно, если у нас их 157 тыс., то более чем в 15 тыс. нужно особое внимание уделать проверке газового оборудования», — сказал Воробьев.

Еще более сложная ситуация сложилась в домах индивидуального жилищного строительства. По этой причине глава региона поручил провести проверку проблемных объектов.

«Прошу соответствующие службы и МЧС, и подразделения ЖКХ очень внимательно подойти к теме безопасности во всех смыслах, в том числе к проверке газового оборудования. Подвергать угрозе наших граждан мы не имеем права, поэтому все газовые службы должны быть включены в эту работу», — заявил губернатор.

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