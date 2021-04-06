Киев, , 12:51 — REGNUM Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию «Google Украина» на 1 млн гривен или более 35 тыс. за непредоставление информации. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Компанию оштрафовали за «непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины».

В ведомстве отметили, что информация требовалась для расследования по заявлению предпринимателя, который пожаловался на блокировку его учётной записи в приложении «Google Мой бизнес».

В АМКУ также рассказали, что в рамках дела против «Google Украина» компания всё же предоставила требуемую информацию, что было учтено при определении размера штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины предложили обложить налогами международные компании Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Youtube и Viber.

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