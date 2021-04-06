Иерусалим, , 12:53 — REGNUM В Израиле продолжается представление суду доказательств по делу, в центре которого находится премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. 6 апреля ключевой свидетель обвинения заявил, что получил угрозы после своих показаний днем ранее, передает Ynet.

Согласно обвинениям по так называемому делу 4000, бывший владелец одного из популярнейших в Израиле интернет-порталов Walla Шауль Елович обвиняется вместе с Нетаньяху в сговоре с целью обеспечить премьер-министру позитивное освещение событий в обмен на «благоприятное законодательство для телекоммуникационного гиганта Bezeq», которым Елович также управлял в то время.

Илан Иешуа, бывший генеральный директор Walla, днем ранее давал показания. 6 апреля в начале слушания прокурор Лиат Бен-Ари заявила, что Иешуа получил угрозы после своих показаний от 5 апреля. В тех показаниях он утверждал, что Елович регулярно просил его освещать новости о Нетаньяху и его семье в позитивном ключе, чтобы не навредить «решениям по Bezeq». Иешуа также рассказал, что его просили перевести или уволить главного редактора новостной службы Тали Бен-Овадью, считавшуюся противницей Нетаньяху.

«Неприятные сообщения, с которыми, по его мнению, у него возникли проблемы, были переданы в полицию», — сказала Бен-Ари суду. Один из судей ответил: «Когда свидетель говорит, что получил неприятные сообщения, это может повлиять на его поведение в суде».

Заседания суда на этапе представления доказательств будут проходить трижды в неделю. Нетаньяху обвиняется в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия. По версии обвинения, премьер-министр страны пользовался своей властью для личных интересов, в том числе с целью вновь возглавить правительство. 5 апреля Нетаняьху раскритиковал действия прокуратуры, назвав весь процесс против него — «циничным использованием власти».