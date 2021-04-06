Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области забуксовало первой в регионе инфекционной больницы. Изменения в график внесли неблагоприятные погодные условия. Об этом в телеэфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Строительство продолжается. Мы идём с некоторым опозданием. Одна из проблем, которая возникла в последние две недели, — это проблема невозможности начать благоустроительные работы — дождь постоянный. Но это не корректирует наши планы. Мы стараемся находить новые решения. Всё то, что проходит внутри помещений, то, что связано с закупкой оборудования больницы, продолжается. В том числе и работа по укомплектованию кадрами», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что первая в Ростовской области инфекционная больница должна быть достроена к маю 2021 года. Об этом ранее заявили в донском министерстве строительства, архитектуры и территориального развития. При этом подрядчик — АО «Ростовгражданпроект» — через суд требует увеличить срок строительства до 1 июля 2021 года и ещё 453 млн рублей.

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