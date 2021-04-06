Новотроицк, Оренбургская область, , 12:44 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области на скамье подсудимых окажется командир взвода областной Госавтоинспекции. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, автоинспектор действовал в интересах горожан, ранее лишенных водительских прав в связи с невыполнением требований о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В период с февраля по декабрь 2020 года сотрудник полиции давал незаконные указания подчиненным не возбуждать административные дела в отношении правонарушителей по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области по результатам служебной проверки принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.