Москва, , 12:45 — REGNUM Компания Opel начала приём заказов в России на новый кроссовер Opel Crossland. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что стоимость модели на российском авторынке будет составлять от 1 699 000 до 2 119 000 рублей.

Отличительной особенностью нового Opel Crossland стал стилистический элемент Opel Vizor. Он объединяет радиаторную решетку, оптику и фирменную эмблему немецкой марки.

Спереди и сзади новинки появились защитные накладки. Opel Crossland получил светодиодные передние противотуманные фары, молдинги на дверях, покрытые хромом и диски колёс на 16 или 17 дюймов.

На корме автомобиля фонари выполнены в фирменном стиле Opel в форме крыльев. Внутри кроссовера появились новые эргономичные кресла, которые можно регулировать в 14-ти направлениях.

В зависимости от положения кресел размер багажного отделения можно увеличить с 410 до 520 л. Если полностью сложить кресла, то объем багажника составит 1255 литров.

Ранее на российском рынке был представлен обновленный седан Toyota Camry.

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