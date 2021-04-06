Вашингтон, 6 апреля 2021, 12:42 — REGNUM Американская компания Nike в течение последних трёх лет не платит подоходный налог. При этом за этот период бренд заработал более $4 млрд. Об этом сообщает New York Times.
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Кроме того, по крайней мере 55 крупнейших американских компаний не платили налогов в 2020 году на миллиарды долларов прибыли. Это стало возможным благодаря налоговому законопроекту, принятому в 2017 году Конгрессом и подписанному президентом Дональдом Трампом, который снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%.
Однако некоторые крупные корпорации смогли за счёт дополнительных вычетов и исключений, направленных на помощь бизнесу во время пандемии, ещё больше сократить суммы подоходного налога, иногда до нуля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что если Белый дом увеличит корпоративный налог с 21% до 28%, то это «никоим образом не навредит» начавшей свое восстановление экономике США.