Вашингтон, 6 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Американская компания Nike в течение последних трёх лет не платит подоходный налог. При этом за этот период бренд заработал более $4 млрд. Об этом сообщает New York Times.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

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Кроме того, по крайней мере 55 крупнейших американских компаний не платили налогов в 2020 году на миллиарды долларов прибыли. Это стало возможным благодаря налоговому законопроекту, принятому в 2017 году Конгрессом и подписанному президентом Дональдом Трампом, который снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%.

Однако некоторые крупные корпорации смогли за счёт дополнительных вычетов и исключений, направленных на помощь бизнесу во время пандемии, ещё больше сократить суммы подоходного налога, иногда до нуля.

«Это не ракетостроение: гигантские корпорации, которые сообщают о миллиардной прибыли, не должны платить 0 долларов федеральных налогов», — заявила сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что если Белый дом увеличит корпоративный налог с 21% до 28%, то это «никоим образом не навредит» начавшей свое восстановление экономике США.