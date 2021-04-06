Москва, 6 апреля 2021, 12:41 — REGNUM За неделю приемов по вопросам дачных товариществ в приемные «Единой России» обратились почти 10 тысяч человек, сообщила журналистам председатель комиссии президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.
Среди самых часто задаваемых вопросов инфраструктурные — строительство, ремонт и уборка дорог к СНТ и на их территории, газификация и освещение. Также людей волнует оформление документов на садовые участки, межевание, строительство домов и получение «дачной амнистии».
Она также отметила, что помимо депутатов всей уровней и сенаторов, а также региональных координаторов партпроекта «Российское село» консультации гражданам давали партнеры «Единой России» — Союз садоводов России, — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество, Россельхознадзор, Ассоциация юристов России.