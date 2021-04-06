Москва, , 12:41 — REGNUM За неделю приемов по вопросам дачных товариществ в приемные «Единой России» обратились почти 10 тысяч человек, сообщила журналистам председатель комиссии президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Среди самых часто задаваемых вопросов инфраструктурные — строительство, ремонт и уборка дорог к СНТ и на их территории, газификация и освещение. Также людей волнует оформление документов на садовые участки, межевание, строительство домов и получение «дачной амнистии».

«Из наиболее ярких примеров решенных обращений — будут выделены средства из регионального и городского бюджета на строительство дорог к трём крупным СНТ в Ульяновской области, подведено электричество к дачным хозяйствам одного из товариществ в Краснодаре, а также предоставлены саженцы и семена для посадок в нескольких регионах. Надо отметить, что раздачей семян в том числе через наши общественные приемные «Единая Россия», партпроект «Российское село» и «Союз садоводов» занимаются ежегодно, и эта акция является подспорьем для тысяч людей. Убеждена, что она будет продолжена и поможет в исполнении поручения Президента о развитии садоводства», — сказала Жанна Одинцова.

Она также отметила, что помимо депутатов всей уровней и сенаторов, а также региональных координаторов партпроекта «Российское село» консультации гражданам давали партнеры «Единой России» — Союз садоводов России, — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество, Россельхознадзор, Ассоциация юристов России.