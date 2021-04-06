Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области 30% работников организаций и предприятий в ближайшее время останутся на удалённой работе. Об этом в телеэфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«В ближайших планах эта отмена пока не планируется, потому что она касается людей старшего поколения, которые подвержены, к сожалению, инфицированию. Болезнь, если возникает, проходит в тяжёлой форме. Здесь нужно не допускать ошибок, мы внимательно оцениваем ситуацию. <…> В ближайшее время такие решения мы вряд ли примем», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области документ о переводе трети работников на дистанционный режим был принят в октябре 2020 года.