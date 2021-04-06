Красногорск, , 12:41 — REGNUM В Подмосковье больше не будут вырубать деревья в парках и скверах ради строительства торговых центров (ТЦ). Такое обещание 6 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«В скверах мы не будем вырубать деревья и не будем строить торговые центры. Если это нелепое время было, то оно прошло», — сказал глава региона.

После этого он обратился к руководителям муниципальных образований, призвав их внимательнее подходить к подобным вопросам и не допускать строительства объектов торговли без согласования с местными жителями.

«Прошу вас крайне взвешено подходить к вопросу развития территорий. Такие случаи у нас случаются. Если нет понимания с жителями, делать этого не надо. Так было у нас под носом пару-тройку месяцев назад в Красногорске. У людей была фобия, что построят торговый центр. Надеюсь, все разъяснения были даны. Буквально сегодня утром пришло обращение ко мне от жителей Щелково. Прошу снять все эти недоразумения и принять грамотное, взвешенное решение. Прошу понять, что скверы, парки, общественные зоны мы будем и дальше развивать», — заявил Воробьев.

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