Рига, , 12:36 — REGNUM Латвийская политическая партия «Действие» (Ricibas) выразила крайнюю степень обеспокоенности в связи с арестом в Эстонии известного правозащитника Сергея Середенко.

Как говорится в заявлении партии для прессы, «у нас есть веские основания полагать, что сам факт ареста правозащитника является не чем иным, как явно подчёркнутым, демонстративным актом запугивания с целью полного подавления любого альтернативного мнения».

«Для всех стран Прибалтики без исключения политические репрессии и преследования стали обычной практикой», — подчеркивается в заявлении.

В партии убеждены, что уголовное дело против Середенко «грубо сфабриковано» — этим объясняется нежелание властей и спецслужб предоставить информацию по фактам обвинения. В «Действии» считают, что спецслужбы Эстонии решили отомстить Середенко, который выиграл несколько дел против них, документально доказав, что «главная спецслужба Эстонии неоправданно часто и явно на постоянной основе выходит за рамки правового поля, всё больше и чаще прибегая именно к несанкционированным методам в своих действиях».

Юрист Сергей Середенко был задержан 3 марта и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.