Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Американские власти готовы к взаимодействию с Россией по украинскому направлению, заявили 5 апреля в Государственном департаменте США, сообщает Reuters.

С таким заявлением во внешнеполитическом ведомстве США выступили, после того как потребовали от Москвы объяснений в связи с передвижением российских войск к украинской границе.

«Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», — отметили в ведомстве.

Ранее между американским президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся телефонный звонок, в ходе которого лидер США заверил официальный Киев в «непоколебимой поддержке» в противостоянии Украины с поддерживаемыми Россией «сепаратистами».

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