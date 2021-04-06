Москва, , 12:35 — REGNUM Журналисты будут допущены к мероприятиям, посвящённым годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и к параду Победы в центре Москвы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудникам СМИ разрешили подать заявки на аккредитацию на генеральную репетицию военного парада 7 мая, а также на парад Победы 9 мая на Красной площади и на возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Заявку на аккредитацию можно подать до полудня 12 апреля. Все заявки принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Полный список аккредитованных журналистов будет опубликован после 30 апреля.