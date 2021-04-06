Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Власти Нур-Султана запустили запись на получение прививки против коронавируса. Об этом 6 апреля на своей странице в Instagram написал глава города Алтай Кульгинов.

По его словам, предварительная запись позволит равномерно распределить желающих получить вакцину по дням и избежать массового скопления людей.

Кульгинов отметил, что вакцину должны получить более 600 тыс. жителей города. В апреле в Нур-Султан поступит 280 тыс. доз вакцины, добавил градоначальник.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в марте составил 30%. В республике до сентября планируют привить 10 млн человек.

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