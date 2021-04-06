Владикавказ, , 12:35 — REGNUM В Северной Осетии завершены работы по строительству путепровода из столицы республики в город Моздок. Долгожданная трасса почти в три раза сокращает время в пути между двумя крупными центрами РСО-Алании.

Ранее жителям Моздокского района приходилось ездить во Владикавказ через Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Расстояние в пути составляло 134 км. Протяженность новой трассы составляет 57,3 км.

Денежные средства на реализацию проекта были предоставлены в основном из федеральной казны — около 95%, остальные — из регионального бюджета. Общая стоимость дороги превысила 2,1 млрд рублей. Строительные работы были начаты в 2019 году. С просьбой о прокладке новой дороги обратился к президенту РФ Владимиру Путину в августе 2018 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

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