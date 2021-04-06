Киев, , 12:45 — REGNUM Украинские пользователи запустили в социальных сетях флешмоб о «мире без России». Различные варианты карты мира без Российской Федерации они публикуют в Twitter и Facebook.

Авторы сопровождают публикации хэштегом, который переводится как «Нет существованию России». Так, на одних «картах» отсутствует та часть суши, где расположена Россия, а «Тёплый океан» омывает берега Украины, Казахстана и Монголии.

На других картах на месте России изображены разные регионы и государства. Один из авторов изобразил на месте Украины «Великую Украину», а в центральной и южной части России — «Новоукраину» и «Малоукраину». Место Белоруссии на этой карте занимает «Белоукраина».

Автор другой карты, «Россия в 2025 году», изобразил на российской территории несколько республик, включая «Новосибирскую» и «Красноярскую» республики, «Тюмень» и «Оренбург». В другом варианте карты Камчатка, Приморский край и Сахалинская область закрашены также, как и Япония.

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