Таллин, , 12:33 — REGNUM Публичные заявления со стороны депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом по поводу задержания правозащитника и активиста русской Эстонии Сергея Середенко последуют, но не сейчас. Об этом Яна Тоом заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также отвергла критику в свой адрес в бездеятельности: «Отсутствие публичности не означает бездействия, мы (бюро Яны Тоом — прим. ИА REGNUM) следим за ситуацией и как только (и если) будет такая необходимость, будет и публичность. Пока такой необходимости нет».

По ее словам, члены бюро общаются со стороной, представляющей интересы Середенко. Она также сообщила, что новых комментариев по ситуации с Середенко с ее стороны пока не будет.

Юрист Сергей Середенко был задержан 3 марта и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.