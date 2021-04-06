Воронеж, , 12:32 — REGNUM В Воронеже 40-летний водитель такси, которого пассажирка сняла якобы засыпающим за рулём, скончался от инсульта, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской область Наталья Куликова.

2 апреля жительница выложила в соцсеть видеозапись, на кадрах которой видно, что водитель пытается поддержать голову рукой, у него закрываются глаза, на вопросы он отвечает замедленно и невнятно.

«Полицейскими проведена проверка по факту размещения в социальной сети видеозаписи с неадекватным поведением таксиста. Личность мужчины была установлена, им оказался 40-летний житель Коминтерновского района. Данный водитель скончался. Экспертиза показала, что причиной наступления смерти стал инсульт», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Воронеже произошло сразу несколько инцидентов с нетрезвыми таксистами. В одном случае водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил пожилую женщину. В другом случае трагедии удалось избежать — нетрезвого таксиста, по салону которого были разбросаны шприцы, задержала полиция. Добавим, что в Воронеже с 6 апреля проводится профилактический рейд «Такси».